Оже-Альяссим об игре с Алькарасом в ½ итогового турнира: «Если выпадет шанс, я должен им воспользоваться»

Феликс Оже-Альяссим высказался о матче с № 1 в мире Карлосом Алькарасом в полуфинале итогового турнира.

Источник: Спортс"

Испанец ведет в личке 4:3. Он выиграл последние четыре встречи.

— Завтра тебе предстоит встретиться с первой ракеткой мира. Ты уже был в полуфиналах крупных турниров — на «Мастерсах» и «Больших шлемах». Как бы ты оценил значимость этого матча?

— Если сравнивать с турнирами «Большого шлема», этот турнир очень важен для игроков. Ты играешь весь год, а это своего рода гранд-финал. Если посмотреть на список чемпионов прошлых лет — почти все они были первыми ракетками мира. Поэтому хочется оказаться на этом месте и выйти в финал. Для этого придется пройти сильного соперника. Если выпадет шанс, я должен им воспользоваться, — сказал канадец в интервью на корте.

