Алькарас и Синнер сыграют в финале итогового. Испанец ведет в личных встречах 10:5

В личных встречах испанец ведет 10:5 (7:2 на харде).
В этом сезоне они играли пять раз — у Алькараса четыре победы в пяти матчах.
Теннисисты лишь раз встречались в зале — в 2021 году в Париже победил испанец.
В мировом теннисе долгое время доминировали Джокович, Надаль и Федеррер. После того, как «Биг 3» стали поочередно уходить со сцены, им на смену пришли новые герои. Следующий элитный костяк принято называть «Биг 2». Одним его представителей является испанец Карлос Алькарас.Читать дальше