Алькарас и Синнер сыграют в финале итогового. Испанец ведет в личных встречах 10:5

Первая и вторая ракетки мира Карлос Алькарас и Янник Синнер сыграют в финале итогового турнира.

Источник: Спортс"

В личных встречах испанец ведет 10:5 (7:2 на харде).

В этом сезоне они играли пять раз — у Алькараса четыре победы в пяти матчах.

Теннисисты лишь раз встречались в зале — в 2021 году в Париже победил испанец.

