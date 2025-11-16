Алькарас проиграл финал впервые с «Уимблдона»

Прервалась трехматчевая серия побед испанца на решающей стадии. Алькарас проиграл в финале впервые с «Уимблдона», где он также потерпел поражение от Синнера.
