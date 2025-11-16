Ричмонд
Алькарас проиграл финал впервые с «Уимблдона»

Карлос Алькарас не смог выиграть финал итогового турнира ATP в Турине. Первая ракетка мира уступил Яннику Синнеру со счетом 6:7 (4), 5:7. Баланс их личных встреч стал 10:6 в карьере, 4:2 — в этом сезоне.

Прервалась трехматчевая серия побед испанца на решающей стадии. Алькарас проиграл в финале впервые с «Уимблдона», где он также потерпел поражение от Синнера.

