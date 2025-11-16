Синнер — лидер по проценту побед на итоговом в истории

24-летний итальянец теперь лидирует по этому показателю на итоговом среди тех, кто провел на этом турнире минимум 10 встреч. Предыдущий рекорд принадлежал Илие Настасе — 88%.
