Синнер — лидер по проценту побед на итоговом в истории

Янник Синнер одержал 15-ю победу на итоговом турнире в карьере, обыграв в финале Карлоса Алькараса (7:6 (4), 7:5). Его процент побед на этом турнире стал 88,2.

Источник: Спортс"

24-летний итальянец теперь лидирует по этому показателю на итоговом среди тех, кто провел на этом турнире минимум 10 встреч. Предыдущий рекорд принадлежал Илие Настасе — 88%.

