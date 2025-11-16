Алькарас после поражения в финале итогового: «Я покину корт с высоко поднятой головой. Я оставил здесь всего себя»

"Я очень, очень доволен уровнем, который сегодня показал. Я только что играл против того, кто не отдал ни одного матча [в зале] за два года. Так что это показывает, насколько ты (обращается к Синнеру) замечательный игрок. Вы с командой постоянно много работаете, очень упорно сражаетесь, и еще упорнее — после каждого поражения. Их было немного, но после каждого из них ты возвращаешься еще сильнее.