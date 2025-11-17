Синнер — Алькарасу после победы на итоговом: «Я беру с тебя пример. Ты сильно меня мотивируешь»

Карлос, ты провел удивительный сезон. Вы с командой делаете удивительные вещи, много-много работаете, создаете много отличных воспоминаний для твоей карьеры. Ты заслужил первую строчку рейтинга. Мы еще не успели поговорить, но я невероятно за тебя рад. Если это не я, то я всегда выбираю тебя. Ты это заслужил.