Юбенкс и Новак объявили о завершении карьеры в один день

29-летний Юбенкс — бывшая 29-я ракетка мира. В 2023-м он выиграл титул на Мальорке и дошел до четвертьфинала «Уимблдона».
32-летний Новак — бывший № 85 рейтинга ATP. За карьеру он выиграл три «Челленджера» в одиночном разряде.
Американец Кристофер Юбенкс и австриец Дэннис Новак объявили о завершении карьеры.
