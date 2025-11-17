Ричмонд
Юбенкс и Новак объявили о завершении карьеры в один день

Американец Кристофер Юбенкс и австриец Дэннис Новак объявили о завершении карьеры.

Источник: Спортс"

29-летний Юбенкс — бывшая 29-я ракетка мира. В 2023-м он выиграл титул на Мальорке и дошел до четвертьфинала «Уимблдона».

32-летний Новак — бывший № 85 рейтинга ATP. За карьеру он выиграл три «Челленджера» в одиночном разряде.