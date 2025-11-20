Роддик о критике в адрес Зверева: «Не хочу, чтобы люди считали дерьмом любого, кто хуже Синнера и Алькараса»

"Слушайте, вам может не нравиться Саша из-за вещей, которые происходили вне корта, или по другим причинам. Но есть люди, которые в разных подкастах ведут себя так, будто он не топовый игрок. И это меня раздражает.
Он выходил на итоговый турнир каждый год, когда не был травмирован, последние девять лет. Таких теннисистов мало. Карлос [Алькарас] и Янник [Cиннер] крутые, но я не хочу, чтобы мы пришли к тому, что любой, кто играет хуже, будет восприниматься как какое-то дерьмо. Это же бред", — сказал Роддик в подкасте Served.
Зверев закончил сезон лучшим после Синкараса, но так совсем не кажется.