Сборная Италии по теннису обыграла бельгийцев и вышла в финал Кубка Дэвиса

Ранее Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии, игроки из этих стран отстранены от участия в Кубке Дэвиса. Российские спортсмены имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нейтральном статусе. Кубок Дэвиса проходит под эгидой ITF. Сборная России выигрывала турнир трижды.