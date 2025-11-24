Рыбакина впервые высказалась о словах Соболенко после финала

«Мне после матча скидывали, но не знаю, это было вне контекста. Мы играли с Ариной много раз, и в этом году тоже не один раз, поэтому я как-то на этом особо не концентрируюсь. Я хорошо и к Арине, и к ее команде отношусь, поэтому близко к сердцу не принимаю. Даже если это было действительно в мой адрес сказано, не концентрируюсь на этом», — сказала Рыбакина в интервью, опубликованном на YouTube-канале TENGRI TV.