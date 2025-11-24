Кудерметова о паре с Мертенс: «Решение взять паузу в 2022-м было больше моей инициативой — мы девушки, у всех эмоции. А тут сыграл разум»

— Элиза мне написала, сказала: «Не хочешь ли возобновить наш дуэт?» Я сказала: «Да, конечно». Потому что в 2022-м это было больше, наверное, моей инициативой. Потому что мы девушки, у всех эмоции. А в тут сыграл разум, опыт, что результат-то важнее, можно потерпеть какие-то неудобные моменты. И у нас появился бэкграунд. Уже друг друга четко понимаем, коммуникация быстрая. Но повзрослели. У нас сейчас как сказать семейный тандем. У нее парень муж, у меня нет, у нее парень тренер, у меня муж тренер. В общем, все по-семейному. Контактируем друг с другом. Так что все сейчас прекрасно, — поделилась россиянка с «Больше! Live».