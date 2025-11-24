Кудерметова о паре с Мертенс: «Решение взять паузу в 2022-м было больше моей инициативой — мы девушки, у всех эмоции. А тут сыграл разум»

— Победа в Эр-Рияде, наверное, еще одна галочка в этом сезоне, большой плюс для уверенности. Очень приятно уходить на отдых с позитивными эмоциями.
Со мной приехал папа, поддерживал с самого первого дня и до последнего. Поэтому для меня это было дополнительной мотивацией подарить папе хорошее настроение. И мы поехали домой с кубком.
А в 2022 году, когда мы выиграли этот титул, наверное, это все было на эмоциях, все по-новому. Мы как-то не ожидали. А тут, когда мы приехали, мы понимали обе, что мы готовы — и по внутренним качествам, и коммуникация у нас хорошая, и по теннису мы готовы. Перед Эр-Риядом у нас получилось полторы недели отдохнуть, потренироваться, набраться сил эмоциональных, теннисных. Мы приехали туда, наверное, в одной из своих лучших форм за этот сезон.
— Как раз в 2022-м вы взяли паузу в совместных выступлениях с Элизой. Расскажи, как решили воссоединиться в апреле этого года?
— Элиза мне написала, сказала: «Не хочешь ли возобновить наш дуэт?» Я сказала: «Да, конечно». Потому что в 2022-м это было больше, наверное, моей инициативой. Потому что мы девушки, у всех эмоции. А в тут сыграл разум, опыт, что результат-то важнее, можно потерпеть какие-то неудобные моменты. И у нас появился бэкграунд. Уже друг друга четко понимаем, коммуникация быстрая. Но повзрослели. У нас сейчас как сказать семейный тандем. У нее парень муж, у меня нет, у нее парень тренер, у меня муж тренер. В общем, все по-семейному. Контактируем друг с другом. Так что все сейчас прекрасно, — поделилась россиянка с «Больше! Live».