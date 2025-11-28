Александр Медведев ждет Синнера на турнире «Трофеи Северной Пальмиры»: «Когда давали wild card на St. Petersburg Open, была договоренность, что приедет»

— Наш турнир небольшой, но вносит вклад в развитие отношений между странами, между отдельными людьми. То, что турнир имеет международный статус — это очень важно. Все верим в то, что официальные турниры ATP, WTA и Кубок Дэвиса вернутся в Россию. Надеюсь, это произойдет. Лучше раньше, чем поздно.
— Есть ли игрок, которого мечтали привезти?
— Не все, может быть, помнят, но Синнер начинал у нас на St. Petersburg Open. Когда ему выдали wild card, была договоренность, что он приедет к нам. Пора ему это припомнить, — приводит слова Медведева «Матч ТВ».
