Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Александр Медведев ждет Синнера на турнире «Трофеи Северной Пальмиры»: «Когда давали wild card на St. Petersburg Open, была договоренность, что приедет»

Генеральный директор турнира «Трофеи Северной Пальмиры» Александр Медведев заявил, что хотел бы увидеть в Петербурге Янника Синнера.

Источник: Спортс"

— Наш турнир небольшой, но вносит вклад в развитие отношений между странами, между отдельными людьми. То, что турнир имеет международный статус — это очень важно. Все верим в то, что официальные турниры ATP, WTA и Кубок Дэвиса вернутся в Россию. Надеюсь, это произойдет. Лучше раньше, чем поздно.

— Есть ли игрок, которого мечтали привезти?

— Не все, может быть, помнят, но Синнер начинал у нас на St. Petersburg Open. Когда ему выдали wild card, была договоренность, что он приедет к нам. Пора ему это припомнить, — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

Узнать больше по теме
Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.
Читать дальше