Кудерметова победила Потапову в матче открытия турнира «Трофеи Северной Пальмиры»

Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла соотечественницу Анастасию Потапову в матче открытия международного командного турнира «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт‑Петербурге.

Источник: Reuters

Кудерметова, выступающая в составе «Сфинксов», победила представительницу «Львов» Потапову со счетом 13:6 (5:2, 4:2, 4:2).

Встречи проходят в формате трех сетов по 20 минут.

В следующем матче турнира россиянка Диана Шнайдер («Львы») сыграет против Юлии Путинцевой из Казахстана («Сфинксы»).

