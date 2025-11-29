Кудерметова победила Потапову в матче открытия турнира «Трофеи Северной Пальмиры»

Кудерметова, выступающая в составе «Сфинксов», победила представительницу «Львов» Потапову со счетом 13:6 (5:2, 4:2, 4:2).
Встречи проходят в формате трех сетов по 20 минут.
В следующем матче турнира россиянка Диана Шнайдер («Львы») сыграет против Юлии Путинцевой из Казахстана («Сфинксы»).
Узнать больше по теме
Биография Дианы Шнайдер: карьера и личная жизнь теннисистки
Российский теннис сегодня, к радости болельщиков, представлен громкими именами не только в мужской части соревнований. Вот уже несколько лет среди девушек с лучшей стороны себя показывают Мирра Андреева и Диана Шнайдер. И если о первой говорят слишком часто как о преемнице Марии Шараповой, то вторую, иногда, незаслуженно забывают. Мы исправим этот недочет и приоткроем завесу тайны над биографией одаренной спортсменки.Читать дальше