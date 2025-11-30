Потапова обыграла Путинцеву в финальном матче турнира «Трофеи Северной Пальмиры»

Российская теннисистка Анастасия Потапова, которая занимает 51-е место в рейтинге WTA, переиграла 72-ю ракетку мира Юлию Путинцеву из Казахстана в матче выставочного турнира «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге.
Игра завершилась в пользу 24-летней россиянки, представляющей на соревнованиях команду «Львы», со счётом 4:2, 5:3, 4:2. Таким образом, «Львы» обыграли команду Путинцевой «Сфинксы» в противостоянии с общим счётом 62:60.
Теннис. «Трофеи Северной Пальмиры». Санкт-Петербург. Финал.
Анастасия Потапова (Россия, «Львы») — Юлия Путинцева (Казахстан, «Сфинксы») — 4:2, 5:3, 4:2.
Напомним, что турнир «Трофеи Северной Пальмиры» был основан в 2022 году и представляет собой противостояние команд из действующих игроков ATP, WTA, а также легенд большого тенниса.
В 2025 году участниками мероприятия, помимо Потаповой и Путинцевой, стали россияне Даниил Медведев, Карен Хачанов, Вероника Кудерметова и Диана Шнайдер, а также Александр Бублик из Казахстана и представитель Нидерландов Таллон Грикспор.