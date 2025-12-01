Маррей о пробежке с Джоковичем: «У меня свело ногу через пять минут. Было очень стыдно»

«В первый день тренер по физподготовке спросил: “Новак собирается на пробежку в парке. Не хочешь присоединиться?” А я не бегал с 25 лет. На корте — да, но не на тренировках.
Я решил, что не могу отказаться в первый же день, и согласился. При этом я не был в хорошей форме после завершения карьеры. Новак меня успокоил: «Все нормально, это будет легкая пробежка».
Темп был медленный, но через пять минут у меня свело икроножную мышцу. Я не мог ничего сказать — было очень стыдно. Я просто продолжил, ведь не хотел, чтобы он подумал: «О боже, это человек, с которым я столько лет соревнуюсь, и через пять минут он уже страдает на тренировке».
В итоге я пробежал всю дистанцию, хотя было очень больно. После я сказал его команде: «Ребята, помогите мне, я бегаю уже 50 минут, и у меня свело левую ногу». В общем, я выдержал, но это был очень неловкий момент", — сказал Маррей в The Tennis Podcast.
Прощай, Энди Маррей, кумир моей юности.