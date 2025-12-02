Карен Хачанов: Ставлю перед собой задачу попасть на Итоговый турнир ATP

В Санкт-Петербурге прошел престижный выставочный турнир по теннису «Трофеи Северной Пальмиры», где собрались звезды из России, Казахстана, а также нидерландец Таллон Грикспор. Среди самых ярких участников — Карен Хачанов, завершивший сезон-2025 на 18-м месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. В этом году он отметился выходом в четвертьфинал турнира Большого шлема Уимблдона, а также в финал турнира серии «Мастерс» в Торонто.
В интервью «Известиям» 29-летний спортсмен оценил свое выступление в прошедшем сезоне, прокомментировал шансы на полное снятие ограничений с российских теннисистов и поведал о дружбе со звездным хоккеистом «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным.
«Понятное дело, я сделал шаг вперед»
— Как часто в последние годы удается приезжать в Россию?
— Всегда точно приезжаю два раза в год — это стабильно. В январе после Australian Open и в сентябре в период подготовки к турнирам в Китае. Примерно 16 дней у меня получается побывать и пожить дома. Понятно, что раньше еще удавалось прилетать в Россию, когда здесь проводились Кубок Кремля и St. Petersburg Open. Сейчас не всегда даже тренируюсь в период нахождения в родной стране, поскольку совсем мало времени провожу дома. Когда удавалось прилетать на более долгий срок, даже готовился к турнирам немного здесь. Но, повторюсь, из-за того что в России пока не проводятся два официальных соревнования, которые были раньше, времени провожу здесь меньше. Хотя в нынешнем году был в Москве еще и в июле, когда прилетал на свадьбу сестры. Две недели был в столице нашей страны и готовился к американской серии турниров.
— Какие изменения в Москве бросаются в глаза в последние годы, когда появляетесь в столице с большими перерывами?
— Впечатления всегда классные, когда приезжаешь в Россию — не только в Москву. Конечно, хотелось бы приезжать почаще и побольше, но в силу нашей профессии и загруженности сезона не получается. А с учетом всех нынешних трудностей с перелетами и логистикой в целом это становится совсем сложно. Но, честно говоря, даже когда мои знакомые иностранцы приезжают в Россию, они удивляются, насколько всё чисто в Москве и Питере, насколько, слава Богу, безопасно. Всё равно это чувствуется, когда приезжаешь. В Москве так точно — насчет Питера не настолько знаю, поскольку в нем не так часто удается погулять. Но Москва просто великолепна в плане прогулочных зон. В столице строится очень много социальных проектов — например, спортивные площадки. Я слышал, что летом очень много открывали падел-кортов, теннисных кортов. Благоустройство города мне очень нравится.
— Можно сказать, что в 2025 году сделали шаг вперед в теннисной карьере?
— Понятное дело, я сделал шаг вперед. Разве что хотелось бы, чтобы концовка года сложилась получше. Потому что середина сезона у меня получилась прямо очень хорошая — и стабильность в игре присутствовала, и результаты хорошие, и на больших турнирах получалось выступать лучше, как я и хотел. Вошел обратно в десятку рейтинга ATP, но в итоге закончил сезон на 18-м месте. Тем не менее шаг вперёд в игре и результатах на больших турнирах сделан — тут есть и четвертьфинал на соревновании Большого шлема, и финал «Мастерса». В актив этот сезон мне можно занести.
— Главное негативное событие года для российского мужского тенниса — отсутствие наших в Итоговом чемпионате ATP впервые за долгое время в связи со спадом Даниила Медведева и Андрея Рублёва, которые в предыдущие пять лет туда постоянно пробивались. Вы ощущаете, что способны пробиться на Итоговый в следующем году?
— Искренне верю в это. У меня была и остается эта цель. Не только на следующий сезон, но и вообще на ближайшие годы. Я уже входил в первую десятку рейтинга — зашел туда в минувшем сезоне спустя несколько лет. Да, ненадолго зашел, но всегда был рядом с ней. Так что тут вопрос в том, как играть для этого. Более стабильно, но при этом имея те же большие результаты, которые у меня были в 2025 году. Как у меня всё шло в середине сезона — так, грубо говоря, надо играть весь сезон. Это реально. И эту задачу я ставлю перед собой.
«Всё зависит от того, как политика будет развиваться вообще в мире»
— В последний год российские спортсмены стали массового допускаться до международных соревнований, в том числе в командных дисциплинах, а недавно дзюдоистам разрешили выступать под своим флагом и гимном. Верите, что скоро флаг на соревнованиях вернется и к теннисистам, а Международная федерация тенниса разбанит сборную России и допустит до Кубка Дэвиса?
— Искренне верю, что это может случиться. Но, конечно же, вопрос, как скоро это произойдет. Думаю, всё зависит от того, как политика будет развиваться вообще в мире. Это повлияет и на спортсменов.
— В одном из своих интервью вы говорили, что дружите с хоккеистом Артемием Панариным. Как началась дружба с ним?
— С Артемием мы правда очень подружились. Познакомились в 2021 году в Нью-Йорке во время US Open. С тех пор продолжаем общаться. К сожалению, в связи графиком его сезона в НХЛ и моего в теннисе мы редко видимся — всего раз в год. Потому что он всё время в Северной Америке, а я катаюсь по всему миру. Кроме Артемия знаком еще с другими хоккеистами — Кириллом Капризовым, Михаилом Сергачёвым, Ильёй Ковальчуком, Евгением Малкиным.
— А с Александром Овечкиным?
— С Овечкиным пока не удалось пересечься, к сожалению. Но очень хотелось бы. Надеюсь, еще получится!
Александр Фомин