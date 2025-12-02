Карен Хачанов: Ставлю перед собой задачу попасть на Итоговый турнир ATP

— Всегда точно приезжаю два раза в год — это стабильно. В январе после Australian Open и в сентябре в период подготовки к турнирам в Китае. Примерно 16 дней у меня получается побывать и пожить дома. Понятно, что раньше еще удавалось прилетать в Россию, когда здесь проводились Кубок Кремля и St. Petersburg Open. Сейчас не всегда даже тренируюсь в период нахождения в родной стране, поскольку совсем мало времени провожу дома. Когда удавалось прилетать на более долгий срок, даже готовился к турнирам немного здесь. Но, повторюсь, из-за того что в России пока не проводятся два официальных соревнования, которые были раньше, времени провожу здесь меньше. Хотя в нынешнем году был в Москве еще и в июле, когда прилетал на свадьбу сестры. Две недели был в столице нашей страны и готовился к американской серии турниров.