«Кайфанул от атмосферы на балете в Мариинке. Вот бы так и на теннисе». Интервью Медведева

Даниил Медведев впервые за пять лет выступил на родине, выступив на международном командном турнире «Трофеи Северной Пальмиры», который прошел
— На пресс-конференции вы сказали, что в Санкт-Петербурге удалось выполнить насыщенную культурную программу. Могли бы поделиться подробностями?
— Побывали в ряде музеев, посетили важнейшие соборы города, даже сходили в театр.
— Что больше всего запомнилось?
— За пару дней до старта турнира мы были в Мариинском театре на балете «Дочь фараона». Интересно, мне очень понравилось. И во время просмотра пришла такая мысль. Сейчас в теннисе стараются внедрить как можно больше элементов шоу. Чтобы росло число людей, которые могли бы разговаривать, выпивать, есть на трибунах. Но для меня теннис всегда был особым видом спорта. Хорошо, шоу — это важно, но между розыгрышами все должно быть тихо и спокойно, болельщики не должны шуметь, кричать под руку во время подачи. Чтобы теннисист мог сохранять полную концентрацию. Но многие эксперты с этим не согласны. Они объясняют это тем, что мир сильно изменился. И если теннис не превратится в полноценное шоу, то начнем терять аудиторию.
Так вот, возвращаясь к балету. Во время просмотра подумал: а если сейчас встану и начну орать? Балет — это же тоже шоу? Я хочу шоу, хочу завести людей. Но так ведь не работает, потому что есть определенное уважение к профессии артистов. Еще заметил, что во время спектакля никто не сидел в телефонах. Приятно за этим наблюдать, кайфанул от такой атмосферы. Подумал: «Вот бы так и на теннисе».
— Вы давно не были в Москве. Получится в этот раз заехать, навестить друзей?
— К сожалению, нет. Думали, как совместить, но не вышло. Жена поедет в Москву, а я — тренироваться. Подготовка к сезону с новой командой — это определенно отдельная история. Уходящий год был неидеальным. Мягко говоря. Надо наверстывать.
— Уже можно сделать первые выводы по работе с новой командой?
— Да, все-таки прошло уже три месяца. Единственное, у нас не было много работы вне турниров — выступил на шести подряд, а до этого всего полторы недели как объединились в команду. Поэтому главная работа будет сейчас, но промежуточно все прошло классно. Рад, что вновь играю в теннис, позволяющий побеждать соперников, которым уступал в начале и середине прошедшего сезона.
Мы изначально договаривались с Томасом Юханссоном и Роханом Гетцке, что это пробный период до конца года. Нам всем все нравится, и мы продолжаем работать. Поэтому следующий сезон станет интереснее: больше ожиданий и у них, и у меня. Посмотрим, что из этого выйдет.
Знаю, как играть турниры «Большого шлема»
— Могли бы назвать самый счастливый момент сезона и самый неприятный?
— Счастливых было несколько. Надо вспомнить титул в Алма-Ате. Конечно, считаю, что важнее сыграть в финале «мастерса» или турнира «Большого шлема», которых у меня в этом году не было, чем стать лучшим на турнире ATP 250. Но это все равно трофей. Тем более, в 2024-м у меня нет победных финалов (потерпел поражения в решающих матчах на Australian Open от Синнера и в Индиан-Уэллсе от Алькараса. — Прим. Т. Г.). Плюс в Казахстан первый раз поехали на соревнования всей семьей. Еще мне удалась китайская серия (конец сентября — первая половина октября), где было подряд два полуфинала и четвертьфинал.
А худший — у меня было очень много плохих матчей. Один выбрать не смогу. Если говорить о худшем турнире, то, наверное, назову US Open. Именно после него пошли изменения в команде. Надо было что-то менять и в себе, и вокруг. Потому что действительно по всем фронтам матч вышел тяжелый (уступил Бенжамену Бонзи в пяти сетах. — Прим. Т. Г.). Все это надо забыть и идти с новыми силами в 2026-й.
— На вас не давит ситуация, что вы не очень удачно выступили именно на турнирах «Большого шлема» в 2025-м, выиграв всего один матч? На этом фоне нет боязни перед Australian Open-2026?
— Все относительно. Прекрасно знаю, как это работает. Достаточно одного сильного результата на «Шлемах», и все давление уйдет. При этом я достаточно неплохо выглядел на «мастерсах». Если не ошибаюсь, занял седьмое место по очкам именно на турнирах ATP 1000 в этом году. Поэтому к старту нового сезона подхожу исключительно с позитивом.
Знаю, как играть турниры «Большого шлема». Всегда получаю особое удовольствие от этого. Да, не очень вышло в этом году, буду стараться показать себя в следующем.
Самые безумные фанаты — в Шанхае
— Давайте немного поговорим о турнире «Трофеи Северной Пальмиры». Ваш лучший в Северной столице?
— Первым на ум приходит финал St. Petersburg Open-2019, когда уверенно победил Борну Чорича. Тогда играл здорово не только в решающем матче, но и по ходу всего турнира (прошел Евгения Донского, Андрея Рублева и Егора Герасимова, который на том турнире взял верх над Маттео Берреттини. — Прим. Т. Г.). Вторым назову матч против Саши Бублика. Это была его первая встреча в ATP-туре. Я сделал 6:4, 6:0 — и это отличное воспоминание. (Смеется.).
— В этот раз какие эмоции оставил турнир?
— Не бывал в Петербурге с 2020 года, поэтому приятно сюда вернуться. Люблю этот город. Мне всегда нравилась организация на St. Petersburg Open, а учитывая, что «Трофеи Северной Пальмиры» делают те же люди, то все вновь оказалось на высшем уровне. Большое спасибо за это Александру Медведеву, который собрал крутой состав, нам создали отличные условия. В итоге все получили удовольствие от этих дней.
Надеюсь, смогли порадовать и зрителей, которые заполнили трибуны. Посмотрим — надеюсь, в следующем году получится вернуться. Все будет зависеть, конечно, от сезона. Несколько лет подряд думал приехать в Петербург, но не получалось. То на Итоговом далеко доходил, а в прошлом году жена была беременна, поэтому поездка оказалась невозможна. Сейчас рад вновь сыграть в России при своих болельщиках.
— Как вам формат соревнований в Северной столице?
— Хорошо, что на выставочных турнирах применяются новшества. В обычном режиме из трех/пяти сетов мы еще успеем сыграть с Кареном, Сашей, Таллоном. Может, даже на Australian Open. А тут — другая история. Зрители и телевидение знают, когда закончится матч (каждый сет длился по 20 минут, смена сторон происходит после 10 минут. — Прим. Т. Г.). Плюс если кто-то взял первые два сета, третья партия тоже очень важна из-за общего количества командных геймов. Это интересно. Если в следующем году организаторы придумают еще какую-то инновацию — здорово. Мы будем исполнять.
— В Петербурге вы раздали бессчетное количество автографов. Болельщики буквально не давали вам прохода. На автограф-сессии к вам выстраивались очень длинные очереди. Где встречали самых безумных фанатов, в хорошем смысле?
— Назову Китай — особенно, Шанхай. Там очень много кортов и большое пространство. Но если тренируется Новак Джокович, я, Карлос Алькарас или Янник Синнер, то оно становится очень маленьким, потому что люди приходят посмотреть наши занятия в надежде после этого получить автограф. И начинается сумасшествие, давка — охранники с трудом справляются с ситуацией.
В Петербурге удивлен схожим интересом к теннисистам. Давал интервью в студии «Больше!» и вокруг выстроились сотни болельщиков. Понятно, что хочешь подписать мячики и фотографии всем, но все сразу же начинают толкаться. Пытаюсь донести, что если не будут этого делать, то подпишу большему количеству людей. И получается, что охрана начинает отталкивать фанатов, и ты подписать не можешь, потому что толпа несет тебя на выход.
Тимур Ганеев