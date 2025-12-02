«Кайфанул от атмосферы на балете в Мариинке. Вот бы так и на теннисе». Интервью Медведева

— За пару дней до старта турнира мы были в Мариинском театре на балете «Дочь фараона». Интересно, мне очень понравилось. И во время просмотра пришла такая мысль. Сейчас в теннисе стараются внедрить как можно больше элементов шоу. Чтобы росло число людей, которые могли бы разговаривать, выпивать, есть на трибунах. Но для меня теннис всегда был особым видом спорта. Хорошо, шоу — это важно, но между розыгрышами все должно быть тихо и спокойно, болельщики не должны шуметь, кричать под руку во время подачи. Чтобы теннисист мог сохранять полную концентрацию. Но многие эксперты с этим не согласны. Они объясняют это тем, что мир сильно изменился. И если теннис не превратится в полноценное шоу, то начнем терять аудиторию.