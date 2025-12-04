Фабио Фоньини: «Если сложить все вместе, за карьеру я выплатил примерно полмиллиона евро штрафов»

«Я недополучил приличные деньги из-за своего поведения. Были срывы, были штрафы. Самый серьезный — на US Open: 96 тысяч долларов. Но мне тогда сказали, что при условии хорошего поведения на следующих восьми “Больших шлемах” я заплачу только половину.
Если сложить все вместе, за карьеру я выплатил примерно полмиллиона евро штрафов", — cказал Фоньини в эфире передачи Belve на телеканале Rai.
38-летний итальянец завершил карьеру после «Уимблдона»-2025. За время выступлений в туре он заработал 19 млн долларов.
Хотел взорвать «Уимблдон», обзывал судью «шлюхой» и очень классно играл. Каким мы запомним Фабио Фоньини.