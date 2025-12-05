Вероника Кудерметова: «В следующем сезоне хочется еще раз выиграть “Шлем” в парном разряде»

Уходящий год оказался крайне успешным для Вероники Кудерметовой, которая выиграла свой первый турнир Большого шлема. В парном разряде совместно с бельгийкой Элисе Мертенс она летом стала лучшей на Уимблдоне. А в ноябре их тандем победил на итоговом турнире WTA в Эр-Рияде, повторив аналогичный успех 2022 года. В начале декабря Кудерметова приняла участие в выставочном турнире в Санкт-Петербурге «Трофеи Северной Пальмиры». В интервью «Известиям» 28-летняя теннисистка поделилась впечатлениями от выступления на глазах у своих соотечественников, объяснила свои с Мертенс успехи, рассказала, за счет чего среди лидеров парного разряда оказались Мирра Андреева и Диана Шнайдер, а также оценила свое выступление в 2025 году в одиночном разряде.
«Мы предприняли неудобные для себя аспекты и переломили ход матча»
— Эмоции от игры на территории своей страны особые?
— Да, само осознание, что ты играешь в России, что все вокруг тебя — русскоговорящие, не важно, это твои родные или совершенно незнакомые тебе болельщики, пришедшие посмотреть теннис. Это и делает разницу с турнирами по ходу сезона, которые у нас сейчас все проводятся за пределами нашей страны. Атмосфера в Питере чувствуется другая — такая домашняя.
— Помимо участия в турнире «Трофеи Северной Пальмиры» появляются еще возможности приезжать в Россию в последние годы, когда из календаря WTA убрали Кубок Кремля и St. Petersburg Open?
— В России, к сожалению, получается бывать очень редко, поскольку календарь сезона у нас крайне насыщенный. Но при любой возможности я всегда стараюсь возвращаться в Россию и нахожусь всё свое время в родной Казани — тренируюсь там и провожу время с семьей.
— За счет чего у вас настолько успешная связка с Элисе Мертенс в парном разряде?
— У нас уже был успешный сезон в 2022 году, когда мы тоже выиграли итоговый турнир. Потом прервали совместное выступление, но сейчас заново начали играть вместе. За счет чего успешно выступаем вместе? Мы очень опытные игроки, действуем слаженно, у нас очень хорошая коммуникация. Поэтому хорошо выступаем в паре. Результаты говорят сами за себя.
— Есть еще у вас с Мертенс какая-то планка в парном разряде, которую нужно покорить после выигранного Уимблдона?
— Я думаю, всегда можно прогрессировать. На следующий сезон, естественно, хочется еще раз выиграть «Шлем», добавить еще больше титулов в свою копилку. И мы будем над этим работать. Наверное, еще в некоторых теннисных аспектах можно прибавить — несколько новых парных комбинаций добавить в свою игру. Как, например, у нас было на недавнем итоговом турнире, когда мы предприняли определенные неудобные для себя аспекты и переломили ход матча.
— В прошлом году в парном разряде появился яркий российский тандем Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер, взявший серебро на Олимпиаде в Париже, а в 2025 году закрепившихся среди лидеров и попавших на итоговый турнир. Как можете объяснить их успехи?
— Они обе хорошие одиночницы с определенным высоким уровнем игры. Думаю, молодость, энтузиазм и умение бороться до последнего мяча позволяет им еще и в парном разряде проявлять все свои лучшие качества. Этими тремя компонентами они выделяются.
«Топовые игроки тем и славятся, что психологических перепадов у них меньше»
— Как оцените для себя прошедший сезон в одиночном разряде?
— Последние два сезона в одиночном разряде для меня не очень хорошо складывались. Нынешний год я начинала на 75-й строчке в рейтинге WTA. А закончила на 30-й. В принципе прогресс был очевиден. Для меня было важно, что произошло мое относительное возвращение в элиту тенниса по рейтингу. Потому что после того, как я в 2022—2023 годах была в топ-10, ожидания от самой себя были гораздо больше. Тем самым я себя передавила. Сейчас могу сказать, что обрела новую себя. И безумно этому рада — это для меня самая важная победа в прошедшем сезоне.
— С чем в женском теннисе связана повальная нестабильность, которая в последние годы случалась не только с вами, но и многими другими игроками, вплоть до лидеров тура?
— Наверное, всё же психологическая нестабильность. У нас эмоции, где-то сложно себя проконтролировать, на корте много стрессовых ситуаций. Умение удержать себя в рамках того, что ты должен делать на корте, — одна из главных составляющих успеха в женском теннисе. Достичь этого очень непросто. Поэтому у нас среди женщин каждая может обыграть каждую. Но топовые игроки тем и славятся, что этих психологических перепадов у них меньше, чем у большинства теннисисток.
— Какие задачи ставите перед собой на следующий год?
— Дальше двигаться вверх. В одиночном разряде точно хочется попасть в топ-15.
— Есть какая-то планка на одиночные турниры Большого шлема?
— Я, конечно, буду требовать от себя максимум. Мой максимальный результат — это четвертьфинал. Я хочу двигаться дальше и улучшить этот результат. Работаю над этим, чему показатель — два хороших матча на турнире в Питере. Конечно, есть, что еще можно улучшить в плане игры. Но надеюсь, что в следующем году перейду в лучшую стадию своей карьеры.
Алексей Фомин