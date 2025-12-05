Вероника Кудерметова: «В следующем сезоне хочется еще раз выиграть “Шлем” в парном разряде»

— Последние два сезона в одиночном разряде для меня не очень хорошо складывались. Нынешний год я начинала на 75-й строчке в рейтинге WTA. А закончила на 30-й. В принципе прогресс был очевиден. Для меня было важно, что произошло мое относительное возвращение в элиту тенниса по рейтингу. Потому что после того, как я в 2022—2023 годах была в топ-10, ожидания от самой себя были гораздо больше. Тем самым я себя передавила. Сейчас могу сказать, что обрела новую себя. И безумно этому рада — это для меня самая важная победа в прошедшем сезоне.