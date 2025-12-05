«Такова специфика тенниса. Многие игроки давно живут за границей, так что это вопрос времени». Журова — о смене гражданства Потаповой

Вчера стало известно, что 51-я ракетка мира будет представлять Австрию.
"Это всегда была нормальная практика для теннисистов какое‑то количество лет назад, сейчас это воспринимается остро. Если вы спросите, сколько денег на нее потратило государство, она ответит, что почти нисколько.
Специфика тенниса такова, что с детства спортсмены уезжают и тренируются за границей. Понятно, что государство это не оплачивает, а без этого не будет рейтинга, и ты никогда не заинтересуешь спонсоров и международную федерацию. Многие игроки очень давно живут за границей, так что это вопрос времени. Кто‑то сохраняет гражданство, как Шарапова, которая всегда жила в Америке.
Бывает, что реально нет финансирования. И тут страна или клуб тебе помогает, а потом выставляет условие, что нужно поменять гражданство. Иначе перестанут поддерживать«, — приводит слова Журовой “Матч ТВ”.
«Настя не уйдет. Настя остается дома». Теннисистка Потапова сменила гражданство.