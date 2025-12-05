«Такова специфика тенниса. Многие игроки давно живут за границей, так что это вопрос времени». Журова — о смене гражданства Потаповой

Специфика тенниса такова, что с детства спортсмены уезжают и тренируются за границей. Понятно, что государство это не оплачивает, а без этого не будет рейтинга, и ты никогда не заинтересуешь спонсоров и международную федерацию. Многие игроки очень давно живут за границей, так что это вопрос времени. Кто‑то сохраняет гражданство, как Шарапова, которая всегда жила в Америке.