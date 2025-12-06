Ричмонд
Рублев о физическом состоянии: «Чувствую себя намного лучше, чем в прошлом году»

16-я ракетка мира Андрей Рублев рассказал, как участие в выставочном турнире UTS помогает в предсезонной подготовке.

Источник: Спортс"

Россиянин занял первое место в группе и вышел в полуфинал турнира в Лондоне.

"Я чувствую себя намного лучше, чем в прошлом году. Участие на турнире очень помогает, потому что здесь ты развиваешь выносливость, но при этом испытываешь эмоции — и это даже тяжелее.

Когда просто работаешь на выносливость, иногда переключаешься в режим робота и не думаешь — просто терпишь. По сравнению с тренировками в зале или на корте это гораздо более эффективная нагрузка".

Также Рублев прокомментировал сотрудничество с тренером Фернандо Висенте.

«Он мне очень помогает, а наши отношения с каждым годом становятся лучше. Думаю, мы оба получаем удовольствие — он от работы, я от тренировок. Все супер. Он полностью проведет со мной предсезонку, а затем поедет в Австралию», — сказал Рублев в интервью UTS.

Узнать больше по теме
Биография Андрея Рублева: карьера и личная жизнь теннисиста
Андрей Рублев является одним из представителей поколения «некст гена». Поколения, которое должно было прийти на смену тройке Федеррера, Надаля и Джоковича и начать разыгрывать главные теннисные трофеи между собой. Но судьба сложилась по-другому. У всех были разные причины на неудачи. Андрея Рублева подвели отсутствие стабильности и излишняя эмоциональность на корте.
Читать дальше