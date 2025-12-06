Рублев о физическом состоянии: «Чувствую себя намного лучше, чем в прошлом году»

Россиянин занял первое место в группе и вышел в полуфинал турнира в Лондоне.
"Я чувствую себя намного лучше, чем в прошлом году. Участие на турнире очень помогает, потому что здесь ты развиваешь выносливость, но при этом испытываешь эмоции — и это даже тяжелее.
Когда просто работаешь на выносливость, иногда переключаешься в режим робота и не думаешь — просто терпишь. По сравнению с тренировками в зале или на корте это гораздо более эффективная нагрузка".
Также Рублев прокомментировал сотрудничество с тренером Фернандо Висенте.
«Он мне очень помогает, а наши отношения с каждым годом становятся лучше. Думаю, мы оба получаем удовольствие — он от работы, я от тренировок. Все супер. Он полностью проведет со мной предсезонку, а затем поедет в Австралию», — сказал Рублев в интервью UTS.