Решившая выступать за Узбекистан россиянка выиграла турнир WTA 125 в Анже

Теннисистка Камилла Рахимова, которая решила сменить спортивное гражданство с российского на узбекистанское, стала победительницей турнира WTA 125 во французском Анже.
Рахимова (112-я в мировом рейтинге) в финале обыграла Тамару Корпач из Германии (138-я) со счетом 6:3, 7:6 (7:4).
За победу в Анже Рахимова получит 125 очков и более €13 тыс. призовых. В live-версии рейтинга WTA Рахимова поднялась на 97-е место.
В начале декабря стало известно, что Рахимова будет выступать за Узбекистан.
В Анже она была заявлена в нейтральном статусе (в котором российские теннисистки выступают на турнирах WTA).