Шнайдер назвала тренера, с которым проведет предсезонную подготовку

— Я не думаю, что у меня есть какие-то определенные критерии. Мне кажется, самое главное, чтобы с человеком было приятно находиться в компании. Все-таки мы проводим вместе целый год напролет, много путешествуем. Поэтому если неприятно с человеком, тогда, мне кажется, нет смысла его задерживать и напрягать друг друга. Ну и, конечно, для меня самое главное — понимать, что в моей игре наблюдается прогресс. Осознавать, что я могу совершенствоваться с этим тренером и что в будущем мне это пойдет на пользу.