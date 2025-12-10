«Не увидела ничего сомнительного». Соболенко — о допинг-скандале Синнера

Итальянец сдал два положительных допинг-теста на клостебол в марте прошлого года. В 2025-м его дисквалифицировали на три месяца.
«Мы не знаем, что там было на самом деле. Я верю в чистый спорт и считаю, что ко всем должны относиться одинаково. Но, если честно, в этой истории я не увидела ничего сомнительного. Лично я стараюсь максимально себя обезопасить, потому что уже были случаи, когда кто-то съел что-то в ресторане, а потом сдал положительный тест», — сказала Соболенко в интервью Пирсу Моргану.
Вы разгневаны развязкой допинг-дела Янника Синнера. Но винить надо не его.
Бан Синнера — возмутительный и стыдный договорняк.
