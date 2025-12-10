Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Не увидела ничего сомнительного». Соболенко — о допинг-скандале Синнера

Первая ракетка мира Арина Соболенко высказалась о допинговом деле Янника Синнера.

Источник: Спортс"

Итальянец сдал два положительных допинг-теста на клостебол в марте прошлого года. В 2025-м его дисквалифицировали на три месяца.

«Мы не знаем, что там было на самом деле. Я верю в чистый спорт и считаю, что ко всем должны относиться одинаково. Но, если честно, в этой истории я не увидела ничего сомнительного. Лично я стараюсь максимально себя обезопасить, потому что уже были случаи, когда кто-то съел что-то в ресторане, а потом сдал положительный тест», — сказала Соболенко в интервью Пирсу Моргану.

Вы разгневаны развязкой допинг-дела Янника Синнера. Но винить надо не его.

Бан Синнера — возмутительный и стыдный договорняк.

Узнать больше по теме
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
Читать дальше