В Федерации тенниса Казахстана опровергли слова Тарпищева о проживании Рыбакиной в Москве и ее гражданстве РФ

Федерация тенниса Казахстана назвала неправдой слова главы Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева о гражданстве теннисистки Елены Рыбакиной.

Источник: Getty Images

Ранее Тарпищев заявил, что Рыбкина имеет российское гражданство и проживает в Москве. По его словам, спортсменка оформила «казахстанское спортивное гражданство» ради теннисной карьеры.

«Распространенная информация с комментарием президента Федерации тенниса России Шамилем Тарпищевым о гражданстве Елены Рыбакиной не соответствует действительности. Елена Рыбакина не проживает в Москве. Она является гражданкой Республики Казахстан, имеет казахстанский паспорт и прописана в столице — Астане. Елена сама неоднократно заявляла об этом.

Утверждения о наличии у нее “российского гражданства” или некоего “спортивного гражданства” не соответствуют фактам — такого понятия как “спортивное гражданство” в Казахстане не существует. Елена Рыбакина официально представляет Казахстан с 2018 года на всех международных турнирах, является членом национальной сборной страны», — цитирует заявление ФТК Sports.kz.