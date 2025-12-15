Ричмонд
Тарпищев о допуске юниоров на командные турниры: «С АТР и WTA вопросы решаются, а с ITF процесс идет сложнее»

Президент ФТР Шамиль Тарпищев прокомментировал возможные сроки возвращения российских теннисистов к участию в юниорских командных турнирах.

Источник: Спортс"

Напомним, российские игроки — как юниоры, так и взрослые — остаются отстраненными от командных соревнований с марта 2022 года. 11 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать их к турнирам с флагом, гимном и национальной символикой.

«Команды, я думаю, вернутся нескоро. С АТР и WTA вопросы решаются, а с международной федерацией [ITF] процесс идет сложнее, хотя мы на связи, несмотря на приостановку полномочий нашей федерации. МОК хоть и выпускает рекомендации, но дальше все отдано на откуп международным федерациям. А там все зависит от конкретных людей», — цитирует Тарпищева РИА Новости.

Шарапова — медленная, у Синнера нет тактики. Тарпищев выбирает лучших игроков в истории.

