Оценены шансы Соболенко победить мужчину-теннисиста

При этом половина корта белорусской теннисистки будет уменьшена на 9 процентов по длине и ширине, учитывая разницу в скорости передвижения игроков. У обоих теннисистов только одна подача без права на вторую, первые два сета — до шести геймов, при необходимости третий решается тай-брейком до 10 очков.