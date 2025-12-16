Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Матчем года в ATP стала ¼ финала «Мастерса» в Монте-Карло между Алькарасом и Фисом

ATP опубликовала результаты голосования болельщиков за лучший матч года. Им стал четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло, где Карлос Алькарас обыграл Артура Фиса со счетом 4:6, 7:5, 6:3. Матч продолжался 2 часа и 23 минуты.

Источник: Спортс"

Эта встреча обошла в голосовании победу Янника Синнера над Александром Зверевым в финале в Вене, а также финал турнира в Афинах, где Новак Джокович обыграл Лоренцо Музетти.

Узнать больше по теме
Биография Карлоса Алькараса: карьера и личная жизнь теннисиста
В мировом теннисе долгое время доминировали Джокович, Надаль и Федеррер. После того, как «Биг 3» стали поочередно уходить со сцены, им на смену пришли новые герои. Следующий элитный костяк принято называть «Биг 2». Одним его представителей является испанец Карлос Алькарас.
Читать дальше