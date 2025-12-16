Ричмонд
Дубров о диалогах с Соболенко после срывов: «После “Ролан Гаррос” она говорила: “Да, я была неправа. Что дальше? Не все такие идеальные, как Федерер”

Антон Дубров рассказал о реакции команды Арины Соболенко на моменты в матчах, где она теряла контроль над эмоциями.

Источник: Спортс"

"У нас были просто честные диалоги.

В одной руке у тебя то, что ты хочешь, в другой то, что ты испытываешь прямо сейчас. Между этим есть разрыв — над ним ты и работаешь. Она старается это делать. Она более честная в этом плане, и мне это нравится.

Даже после Парижа она была готова об этом говорить, вроде: «Да, я была неправа, это моя ошибка. Мы все люди. Что дальше? Не все такие всегда идеальные, как Роджер Федерер».

Когда она впервые стала первой ракеткой мира, она не понимала, чего ждать. А во второй раз она такая: «Окей, тут я уже была. Я хочу поддерживать эту позицию и быть стабильной». Она была скромнее и больше замотивирована не только подольше там задержаться, но и показать, почему она первая ракетка мира", — рассказал тренер первой ракетки мира.

