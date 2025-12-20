Бывшая третья ракетка мира Вавринка завершит карьеру в 2026 году

«Каждая книга должна иметь финал. Пора написать последнюю главу моей карьеры профессионального теннисиста. 2026 год станет моим последним в туре», — написал 40-летний спортсмен.
Он добавил, что хочет бросить себе вызов и завершить путь наилучшим образом, поблагодарив фанатов за эмоции.
Бывшая третья ракетка мира ставит целью в прощальном сезоне вернуться в топ-100 рейтинга ATP, где сейчас он занимает 157-е место.
Вавринка трижды побеждал на турнирах «Большого шлема», причем в каждом из финалов — Australian Open-2014, Roland Garros-2015 и US Open-2016 — брал верх над действующей первой ракеткой мира (испанцем Рафаэлем Надалем и дважды над сербом Новаком Джоковичем). Помимо этого, в его активе еще один финал на Roland Garros (2017), 16 титулов ATP в одиночном разряде, олимпийское золото (2008 в парном разряде) и Кубок Дэвиса (2014).