Арнальди о том, кто вмешается в соперничество Синнера и Алькараса: «В последнее время ближе всех к ним был Дрэйпер, но ему часто мешают травмы»

«В последнее время ближе всех к ним был Джек Дрэйпер, но ему часто мешают травмы. Есть и Александр Зверев — уверен, рано или поздно он обретет стабильность. Сейчас он, Фриц и другие игроки десятки временами могут быть на равных с Янником и Карлосом, но они не берут три титула подряд и иногда проигрывают на ранних стадиях “Больших шлемов”.
Синнер же выглядит потрясающе: за последние два года он проигрывал фактически только Алькарасу. Да и Карлос сильно прибавил именно в стабильности. Сегодня у них более высокий уровень, и для меня это полезно — быть рядом, наблюдать и черпать вдохновение в том, как они работают", — сказал итальянец.
