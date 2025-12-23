Бонусная нехватка

Для тенниса это очень высокая планка. И в том, что Алькарас сумел ее достигнуть, ничего удивительного нет. В этом году он выиграл восемь титулов, в том числе два — на чемпионатах Большого шлема, три — на «мастерсах» и еще три — на «пятисотках». Тем не менее до рекорда десятилетней давности Новака Джоковича испанец немного не дотянул. В 2015 году серб выиграл одиннадцать турниров — три мейджора, шесть «мастерсов», одну «пятисотку», ATP Finals в Лондоне — и с учетом бонусов, которые составили $2,8млн, заработал в общей сложности $21,6 млн. О феноменальности этого показателя говорит тот факт, что рекорд Джоковича сохраняет свое место в Книге рекордов Гиннесса даже сейчас, десять лет спустя, когда призовые фонды на турнирах значительно возросли. Выиграв US Open, теннисный турнир с наибольшим призовым фондом, Джокович в 2015 году заработал $3,3 млн, в то время как Алькарас, действующий победитель этого состязания, в сентябре получил в Нью-Йорке $5 млн.