Бонусная нехватка

Карлос Алькарас едва не побил рекорд по призовым за сезон.

Источник: AP 2024

Стали известны окончательные данные по призовым, заработанным в 2025 году спортсменами на соревнованиях Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). С учетом бонусных выплат, начисленных за выступления на турнирах категорий Masters 1000 и 500, в лидеры в этом рейтинге вышел Карлос Алькарас, обогнавший Янника Синнера. В общей сложности Алькарас получил в 2025 году $21,4 млн, всего на $200 тыс. меньше рекорда Новака Джоковича, который в 2015 году заработал $21,6 млн.

АТР обновила рейтинг игроков по призовым, заработанным в нынешнем сезоне. После начисления бонусных выплат за выступления на турнирах категорий Masters 1000 и 500 в нем поменялся лидер: Янника Синнера на первом месте сменил Карлос Алькарас. На счету итальянца осталось $19,1 млн, а показатель испанца увеличился почти на 14% — с $18,8 млн до $21,4 млн. Дело в том, что, согласно правилам АТР, для участия в распределении так называемых бонусных пулов игрок должен удовлетворять нескольким условиям. Одно из главных касается регулярного участия в соревнованиях: спортсмен обязан выступить не менее чем в шести турнирах Masters 1000 из девяти и пяти — категории 500. Синнер, полностью пропустивший из-за допинговой дисквалификации февраль, март и апрель, провел всего четыре «мастерса» и три «пятисотки».

Алькарас же, в свою очередь, выполнил соответствующий пункт правил, получил $2,6 млн бонусов и, даже не сыграв на «мастерах» в Мадриде, Торонто и Шанхае, стал единственным теннисистом, заработавшим на корте с января более $20 млн призовых.

Для тенниса это очень высокая планка. И в том, что Алькарас сумел ее достигнуть, ничего удивительного нет. В этом году он выиграл восемь титулов, в том числе два — на чемпионатах Большого шлема, три — на «мастерсах» и еще три — на «пятисотках». Тем не менее до рекорда десятилетней давности Новака Джоковича испанец немного не дотянул. В 2015 году серб выиграл одиннадцать турниров — три мейджора, шесть «мастерсов», одну «пятисотку», ATP Finals в Лондоне — и с учетом бонусов, которые составили $2,8млн, заработал в общей сложности $21,6 млн. О феноменальности этого показателя говорит тот факт, что рекорд Джоковича сохраняет свое место в Книге рекордов Гиннесса даже сейчас, десять лет спустя, когда призовые фонды на турнирах значительно возросли. Выиграв US Open, теннисный турнир с наибольшим призовым фондом, Джокович в 2015 году заработал $3,3 млн, в то время как Алькарас, действующий победитель этого состязания, в сентябре получил в Нью-Йорке $5 млн.

Что касается списка теннисистов, заработавших наибольшее количество призовых за всю историю, то его по-прежнему возглавляет Джокович ($191,3 млн), увеличивший свою общую сумму на $5,1 млн. За ним следуют три выдающихся игрока, уже завершившие выступления, — испанец Рафаэль Надаль ($134,9 млн), швейцарец Роджер Федерер ($130,6 млн) и британец Энди Маррей ($64,7 млн). Впрочем, нет сомнений в том, что по итогам следующего сезона представитель Великобритании потеряет четвертую позицию. Неподалеку от него располагаются сразу три действующих мастера — Алькарас ($60 млн), Александр Зверев из Германии ($58,1 млн) и Синнер ($56,7 млн). Восьмым, к слову, идет нынешняя 13-я ракетка мира россиянин Даниил Медведев ($48,8 млн), который в этом году, несмотря на скромные для себя результаты, заработал $3,5 млн, что является 12-м показателем.

Евгений Федяков

