Каролина Мухова: «Чем выше позиция в рейтинге, тем больше штрафы. За пропуск пятисотника я заплатила 15 тысяч долларов, хотя была травмирована»

"Когда ты заканчиваешь сезон в топ-20, многие советуют просто взять отпуск. Но правила очень жесткие.
У меня шесть обязательных турниров WTA 500, все тысячники, большая часть которых растягивается на две недели, плюс, естественно, все турниры «Большого шлема». Если бы можно было обходиться без штрафов, я бы прилетала в Австралию в начале года — и возвращалась в тур только в ноябре".
Также чешка рассказала, что в этом году заплатила штраф в размере 15 000 долларов, даже будучи травмированной.
"Чем выше позиция в рейтинге, тем больше штрафы. За пропуск пятисотника я заплатила 15 тысяч долларов. Тогда я была 16-й в мире, а для игроков из топ-5 суммы еще выше. И штрафуют даже в случае травмы — как было у меня.
Лучшие теннисистки сейчас чаще снимаются с турниров и больше берегут здоровье — и, на мой взгляд, это правильно. Но в топ-10 зарабатывают другие деньги, чем те, кто стоит ниже. Им порой приходится выходить на корт, даже когда они едва могут ходить", — сказала чешка.
