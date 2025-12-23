Ричмонд
Багдатис о Джоковиче: «На его месте я бы тоже не завершал карьеру»

Экс-восьмая ракетка мира Маркос Багдатис оценил шансы Новака Джоковича выиграть еще один турнир «Большого шлема» и обновить собственный рекорд. Сейчас на счету серба 24 титула.

Источник: Спортс"

"Конечно, с каждым годом шансы все ниже и ниже. Но он по-прежнему в строю, входит в пятерку лучших в мире и на равных соперничает с двумя, а то и тремя сильнейшими.

Поэтому Новак еще держится. А сколько это будет продолжаться, думаю, зависит только от него, особенно от его головы. От того, до каких пор он будет наслаждаться игрой и показывать такой уровень. На его месте я бы тоже не завершал карьеру. Но решать только ему", — сказал киприот.

Джокович изобрел оздоровительную камеру — лечит ароматерапией и кристаллами.

Джокович или Федерер — кто лучше в 38?

Как Федерер, Джокович и Надаль извратили наши представления об успехе.

Биография Новака Джоковича: карьера и личная жизнь теннисиста
В большом теннисе нет имени ярче и круче, чем Новак Джокович. Сербский спортсмен на равных боролся с Роджером Федеррером и Рафаэлем Надалем и со временем «съел» обоих. Спортсмен пережил и следующее поколение. Даже сегодня он то и дело добирается до поздних стадий крупных турниров. Биография спортсмена — история о невероятном таланте и спортивном долголетии.
