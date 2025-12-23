Багдатис о Джоковиче: «На его месте я бы тоже не завершал карьеру»

"Конечно, с каждым годом шансы все ниже и ниже. Но он по-прежнему в строю, входит в пятерку лучших в мире и на равных соперничает с двумя, а то и тремя сильнейшими.
Поэтому Новак еще держится. А сколько это будет продолжаться, думаю, зависит только от него, особенно от его головы. От того, до каких пор он будет наслаждаться игрой и показывать такой уровень. На его месте я бы тоже не завершал карьеру. Но решать только ему", — сказал киприот.
