Сафина будет тренировать Полину Кудерметову, представляющую Узбекистан

Тренер Полины Кудерметовой Равшан Султанов рассказал, что бывшая первая ракетка мира Динара Сафина вошла в команду Полины Кудерметовой.

Источник: Getty Images

Ранее 22-летняя уроженка Москвы сменила спортивное гражданство и теперь выступает за Узбекистан.

На данный момент Полина Кудерметова занимает 104-е место в рейтинге WTA.

— Мы усилили команду Динарой Сафиной — она будет работать с Полиной. Нам очень близки ее подход и видение тенниса. Динара — легкий, открытый и очень приятный в общении человек.

По возможности нас на сборах в Дубае навещал и Марат Сафин, когда у него появлялось окно в его тренерской работе (с Андреем Рублевым). Они с Динарой очень близки, по-настоящему любят и поддерживают друг друга как брат и сестра — это отличный пример для всех.

Мне как тренеру комфортно работать в команде с Динарой. У неё колоссальный опыт игрока, прошедшего путь до вершины рейтинга, и она действительно хочет этим опытом делиться, передавать его новому поколению. Сейчас мы только начали процесс подготовки к сезону-2026.

— Будет ли Динара ездить с Полиной по турнирам? Или же она будет скорее тренером-консультантом?

— Динара будет не только консультировать, но и ездить на турниры в новом сезоне, — приводит слова Султанова GoTennis.ru.

