Сафина будет тренировать Полину Кудерметову, представляющую Узбекистан

По возможности нас на сборах в Дубае навещал и Марат Сафин, когда у него появлялось окно в его тренерской работе (с Андреем Рублевым). Они с Динарой очень близки, по-настоящему любят и поддерживают друг друга как брат и сестра — это отличный пример для всех.