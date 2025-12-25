Кузнецова о сотрудничестве Сафиной и Полины Кудерметовой: «На Australian Open Динара лететь не планирует, а дальше — как пойдет»

Ранее тренер 104-й ракетки мира Равшан Султанов сообщил, что Сафина будет не только консультировать теннисистку, но и ездить на турниры.
"Увидела новость о том, что Сафина станет тренером Кудерметовой, и сразу поспешила поздравить Динару и расспросить о деталях и ожиданиях.
В реальности ситуация сейчас такая: Динара прилетела на две недели к Полине в Дубай на тренировочный цикл, они договорились попробовать поработать. На Australian Open Динара не планирует лететь, а дальше — как пойдет, что на мой взгляд, логично.
В любом случае желаю новому тандему удачи — пусть все сложится наилучшим образом!" — написала Кузнецова в своем телеграм-канале.
