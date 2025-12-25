Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кузнецова о сотрудничестве Сафиной и Полины Кудерметовой: «На Australian Open Динара лететь не планирует, а дальше — как пойдет»

Двукратная чемпионка «Больших шлемов» Светлана Кузнецова рассказала подробности сотрудничества Динары Сафиной и Полины Кудерметовой.

Источник: Спортс"

Ранее тренер 104-й ракетки мира Равшан Султанов сообщил, что Сафина будет не только консультировать теннисистку, но и ездить на турниры.

"Увидела новость о том, что Сафина станет тренером Кудерметовой, и сразу поспешила поздравить Динару и расспросить о деталях и ожиданиях.

В реальности ситуация сейчас такая: Динара прилетела на две недели к Полине в Дубай на тренировочный цикл, они договорились попробовать поработать. На Australian Open Динара не планирует лететь, а дальше — как пойдет, что на мой взгляд, логично.

В любом случае желаю новому тандему удачи — пусть все сложится наилучшим образом!" — написала Кузнецова в своем телеграм-канале.

Узбекистан заманил 3 теннисисток из России. Откуда ресурсы и какие цели?