Без шансов для Соболенко и женщин. Белоруска уступила 671-й ракетке мира Кирьосу в «Битве полов»

Австралийский теннисист Ник Кирьос одолел Арину Соболенко в выставочном шоу-матче «Битва полов», который состоялся 28 декабря в Дубае (ОАЭ). 30-летний спортсмен победил 27-летнюю соперницу со счетом 6:3, 6:3.
Исторический ремейк
Соболенко и Кирьос — далеко не первые участники так называемой «Битвы полов». В истории тенниса матчи между мужчинами и женщинами в том или ином виде проводились: их участниками становились и Мартина Навратилова, и не менее легендарные сестры Уильямс.
Самой резонансной «Битвой», безусловно, считается матч 1973 года между Билли Джин Кинг и Бобби Риггсом. 29-летняя знаменитая американка и ее 55-летний соотечественник сошлись на фоне взаимной неприязни — Риггс регулярно критиковал женский теннис и называл себя «сексистом № 1 в мире». Феминистка Кинг стерпеть этого не смогла.
Несмотря на то, что за полгода до эпичной встречи Бобби без проблем обыграл первую ракетку мира Маргарет Корт (6:2, 6:2), во второй «Битве полов» ветеран без шансов уступил в трех сетах. Кинг победила 6:4, 6:3, 6:3, а за ходом встречи наблюдали почти 100 миллионов человек по всему миру — та дуэль заслуженно вошла в историю как триумф женского тенниса и позднее даже была экранизирована.
Свои причины
Между Соболенко и Кирьосом такого накала не было и близко, что неудивительно. Во-первых, нынешняя ситуация в женском теннисе (в том числе финансовая) радикально отличается от 1973 года. Во-вторых, у Арины и Ника в жизни прекрасные отношения — чего не скажешь о тех же Кинг и Риггсе.
Собственно, сама Билли раскритиковала игру белоруски и австралийца: «Единственное сходство в том, что встретятся парень с девушкой. И все. Больше совпадений нет. Наш матч был посвящен социальным изменениям, потому что был 1973 год. А этот — нет. Надеюсь, противостояние выйдет отличным. Конечно, я хочу, чтобы выиграла Соболенко. Но это не то же самое».
И все-таки определенный нерв присутствовал. Соболенко накануне «Битвы» согласилась с Билли, но отметила — собирается сражаться за всех теннисисток: «Они пытались бороться за другие вещи. Мы здесь, чтобы поднять теннис на новый уровень, привлечь внимание к нашему спорту и помочь ему развиваться. Я чувствую, женщины уже доказали, что заслуживают равных условий. Завтра я просто покажу: мы способны дать мужчинам достойный отпор и при этом получать удовольствие», — рассказала спортсменка Reuters.
У Кирьоса был свой резон — не уступить девушке: «Мы оба играли на крупнейших аренах мира. Она чемпионка “Больших шлемов”, я участвовал в невероятных матчах. Но я совру, если скажу, что не нервничаю. Мне очень хочется выйти на корт. Я знаю, смотреть будет весь мир», — говорил Кирьос на пресс-конференции.
Хотя матч и подавался как равный, некоторые поблажки в сторону Соболенко организаторы все же сделали. Во-первых — отменили вторую подачу с целью нивелировать мощь Кирьоса. Во-вторых увеличили половину корта Ника на 9% — по данным организаторов, именно на такой процент женщины уступают мужчинам в скорости.
Впрочем, небольшие уступки (или уравнивание шансов, как кому удобно) были объяснимы. Пусть Соболенко и первая ракетка мира, а также действующий победитель Открытого чемпионата США, Кирьос тоже непрост. Несмотря на девятимесячный простой из-за травм и 671-е место в рейтинге, это все еще очень сильный и талантливый теннисист. И именно в него верили букмекеры накануне встречи — 1.17, или 85% вероятность победы.
Без шансов
Так как «Битва полов» в первую очередь шоу и выставочный матч, то и стартовал он аналогичным образом. На 17-тысячной «Кока-Кола Арене» собралось очень много людей, включая звезд — среди рядов заметили даже бразильского Роналдо.
Первым на корт вышел Кирьос — в скромном спортивном наряде. А вот Соболенко появилась, как и подобает первой ракетке мира — в сияющем удлиненном пиджаке.
После позирования и небольшой разминки оппоненты приступили к игре. Поначалу показалось, что букмекеры переоценили Ника — белоруска держалась уверенно и забирала свои геймы. Австралиец тем временем выглядел откровенно слабым — очень быстро «задышал», взмок, у него забились ноги. Сказалось длительное отсутствие практики.
Однако уже к середине сета Кирьос собрался: оформил брейк, забрал свой гейм и снова обокрал Арину на ее подаче. Партия завершилась победой мужчины — 6:3.
Несмотря на не лучший старт, Соболенко не выглядела безнадежно — и разыгралась во втором сете. В третьем гейме она впервые оформила брейк, и максимально приблизилась к нему в пятом — однако Кирьос отбился. Это дорого обошлось Арине — австралиец собрался и начал напирать, превратив 1:3 сперва в 3:3, а потом в 5:3.
Посередине решающего гейма австралиец взял тайм-аут — он насквозь промок. В итоге пауза сыграла с ним злую шутку — за время отдыха белоруска перекинулась парой слов со штабом, зарядилась и ушла на «ровно» с 15:40. Правда, Кирьос прервал камбэк, со второго раза реализовав матч-бол.
Уступив, Арина крикнула совсем не по-дружески. К концу игры оппоненты, кажется, забыли, что это выставочный матч. Оно и к лучшему — концовка получилась горячей.
Артем Белинин