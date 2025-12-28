Без шансов для Соболенко и женщин. Белоруска уступила 671-й ракетке мира Кирьосу в «Битве полов»

Собственно, сама Билли раскритиковала игру белоруски и австралийца: «Единственное сходство в том, что встретятся парень с девушкой. И все. Больше совпадений нет. Наш матч был посвящен социальным изменениям, потому что был 1973 год. А этот — нет. Надеюсь, противостояние выйдет отличным. Конечно, я хочу, чтобы выиграла Соболенко. Но это не то же самое».