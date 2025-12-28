Соболенко о помощи Хачанова во время мачта против Кириоса: «Он сидел и подсказывал — дал парочку хороших советов»

Соболенко проиграла выставочный матч со счетом 3:6, 3:6.
— Карен Хачанов — последний, кто обыгрывал Ника (в марте в Майами — Спортс«“). Может быть, вы с ним обсуждали, как это делать? Или не общались на этот счет?
— Да, да. Он сидел и подсказывал. Я сказала, что он дал парочку хороших советов. Я действительно посмотрела и поняла какие-то моменты. В следующий раз, когда буду выходить с ним, уже буду больше понимать, что делать. И его подсказки на самом деле были достойными. Я понимаю, почему он его обыгрывал (улыбается), — сказала первая ракетка мира на пресс-конференции.
