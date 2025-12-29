Курникова выложила фотографию со своими детьми от Иглесиаса

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Бывшая российская теннисистка Анна Курникова выложила в соцсетях фотографию со своими детьми от испанского певца Энрике Иглесиаса.
На прошлой неделе стало известно, что у 44-летней Курниковой и 50-летнего Иглесиаса родился четвертый ребенок. В их семье уже растут восьмилетние двойняшки Николас и Люси, а также пятилетняя дочь Мэри.
«Мои солнышки», — написала Курникова в подписи к посту в Instagram*.
Курникова является бывшей первой ракеткой мира в парном разряде. Спортсменка дважды побеждала на Открытом чемпионате Австралии вместе с представительницей Швейцарии Мартиной Хингис. Она состоит в отношениях с Иглесиасом с 2001 года. Спортсменка завершила карьеру в 2003 году, всего она выиграла 16 титулов в парном разряде.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.