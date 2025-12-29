Соболенко отреагировала на критику после поражения от Кирьоса

«Честно говоря, я не понимаю, как люди могли найти что-то негативное в этом матче. Думаю, я показала отличный теннис, был захватывающий матч… не 6:0, 6:0. Была отличная борьба, за которой было интересно наблюдать. “Битва полов” привлекла внимание к теннису», — заявила 27-летняя Соболенко на пресс-конференции.
28 декабря в Дубае (ОАЭ) состоялся выставочный матч «Битва полов», по итогам которого Соболенко уступила 30-летнему Кирьосу, занимающему в рейтинге ATP 671-е место, со счётом 3:6, 3:6. Игра продлилась один час и 17 минут. Следует также упомянуть, что поединок проходил не в равных условиях: у каждого соперника было лишь по одной подаче, кроме того, игровая площадка белоруски была меньше и в длину, и в ширину на 9%.
Ранее, в рамках той же пресс-конференции, Соболенко выразила желание взять реванш у Кирьоса, поскольку уже учла его тактику, а также сильные и слабые стороны как оппонента.