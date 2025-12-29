Ричмонд
Касаткина заявила, что гордится выступать за Австралию

Бывшая российская теннисистка Дарья Касаткина, сменившая в марте гражданство для выступлений за Австралию, заявила о полной готовности к началу нового сезона. Об этом она рассказала в интервью для подкаста The Sit-Down.

Источник: РБК Спорт

«Наконец-то я могу сказать, что это новое начало и я полностью готова играть, — сказала Касаткина. — Я очень горжусь тем, что представляю страну, которая так легко меня приняла».

Она добавила, что чувствует себя в Австралии как дома.

Прошлый сезон спортсменка завершила досрочно из-за эмоционального выгорания. «Я чувствую себя хорошо, потому что вернулась в прежнюю форму», — объяснила 28-летняя теннисистка.

Начав прошлый год в топ-10, в конце декабря Касаткина заняла 37-ю строчку. Она выиграла только 19 матчей при 22 поражениях.

Первым турниром в новом сезоне станет соревнование в Брисбене. Лучшим результатом Касаткиной там ранее был выход в четвертьфинал.