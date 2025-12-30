Кафельников о смене гражданства Потаповой и Полины Кудерметовой: «В нынешних реалиях они бы не проходили в олимпийскую команду»

— Повлиять на это невозможно — речь идет о сугубо личном решении. Ситуация неприятная, но здесь ничего не поделаешь. Мы, в целом, были к этому готовы. При этом важно говорить прямо: гражданство меняют не ведущие игроки страны. Ни Потапова, ни Полина Кудерметова в нынешних реалиях не проходили бы в олимпийскую команду — они не входят в топ-4 по России. Смена флага дает им шанс побороться за участие в Играх-2028 в Лос-Анджелесе. Это их выбор, и оценивать его в категориях «хорошо» или «плохо» я не берусь, — сказал двукратный чемпион «Больших шлемов».