Соболенко — о реванше с Кирьосом: «Думаю, что для следующего матча мы придумаем другой формат»

Первая ракетка мира Арина Соболенко рассказала, что хочет взять реванш против Ника Кирьоса.

Источник: Reuters

Напомним, что белорусская теннисистка проиграла 671-й ракетке мужского рейтинга, австралийскому теннисисту Нику Кирьосу в выставочном матче «Битвы полов» в двух сетах с одинаковым счетом 6:3, 6:3.

«Я думаю, что определенно сделала бы это снова. Я люблю реванши. И я думаю, что для следующего матча мы придумаем другой формат. Думаю, я бы оставила Нику всю площадку, но взяла бы две подачи. Думаю, это немного уравняло бы наши силы… Знаете, до матча я не понимала, что мне тоже нужно адаптироваться. Теперь я лучше знаю Ника как игрока и как человека, поэтому чувствую, что знаю, как играть против него, и я бы сделала это снова, мне нужен реванш», — приводит слова Соболенко TennisOne App.

