Медведев о Синнере и Алькарасе: «На дистанции сезона к ним почти невозможно подобраться. Но в одном конкретном матче их можно обыграть»

Однако пытаться всегда стоит. По стабильности, которую оба показали в прошлом году, почти невозможно приблизиться к ним на дистанции сезона. Но «Большие шлемы» — это отдельная история. В прошлом году они сыграли в трех из четырех финалов, но в одном конкретном матче их можно обыграть. Возможно, из десяти встреч побед будет немного, но цель всегда одна — найти этот шанс и реализовать его, — сказал Медведев на пресс-конференции.