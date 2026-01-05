Ричмонд
Саснович вышла в 1/16 финала турнира WTA в Брисбене

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла в 1/16 финала турнира категории WTA-500 в австралийском Брисбене с призовым фондом $1,2 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: НОК Беларуси

Сегодня в 1/32 финала белоруска, занимающая 113-е место в мировом рейтинге, победила в двух партиях российскую теннисистку Анну Блинкову, у которой 61-я позиция, — 7:5, 6:1. В первом сете Александра Саснович уступала 4:5, но сумела выиграть, взяв три очка подряд. Встреча продолжалась 1 час 25 минут. Следующей соперницей Саснович будет датчанка Клара Таусон (12). В основную сетку Александра Саснович пробилась через квалификацию, обыграв болгарку Викторию Томову (128-й номер рейтинга WTA) — 6:2, 6:2 и представительницу Узбекистана Марию Тимофееву (138) — 2:6, 6:3, 6:2.

Действующая чемпионка Brisbane International первая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко начнет защиту титула со второго раунда, где ее оппоненткой будет представительница Испании Кристина Букша (50). Год назад Арина Соболенко победила в решающем поединке российскую теннисистку Полину Кудерметову. В первом раунде парного разряда Арина Соболенко и испанская теннисистка Паула Бадоса обыграли российско-китайский тандем Людмила Самсонова / Чжан Шуай, а в четвертьфинале встретятся с австралийско-испанским дуэтом Эллен Перес / Кристина Букша.

Турнир в Брисбене завершится 11 января.

