Стефанос Циципас: «Главный вывод последних месяцев — здоровье. Когда ты здоров, соревнования приносят радость, как и сама жизнь»

При этом важно, что я сумел заранее прожить и принять эти эмоции. Пришло осознание, что отказ от участия был правильным решением. Большим подарком стала возможность сыграть за сборную в сентябрьском матче Кубка Дэвиса — при полных трибунах олимпийского стадиона. Для меня это было настоящим благословением. Ради таких моментов мы и играем в теннис, особенно представляя небольшие страны вроде Греции. Нам важно внимание к нашему виду спорта — оно помогает признанию и развитию. Крупных теннисных событий в Афинах и в Греции в целом не так много.