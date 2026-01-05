Стефанос Циципас: «Главный вывод последних месяцев — здоровье. Когда ты здоров, соревнования приносят радость, как и сама жизнь»

— Вы говорили о трудностях последних месяцев. Насколько эмоционально тяжело было находиться вне тура? Вы наблюдали за турниром в Афинах со стороны — как удалось прийти в равновесие?
— Самым болезненным моментом стал именно турнир в Афинах — то, что я не смог там сыграть. Это было особенно тяжело, потому что речь шла о домашнем турнире, о мечте детства — однажды выступить дома. Но все сложилось крайне неудачно из-за проблем со спиной, и эмоционально это был очень чувствительный период.
При этом важно, что я сумел заранее прожить и принять эти эмоции. Пришло осознание, что отказ от участия был правильным решением. Большим подарком стала возможность сыграть за сборную в сентябрьском матче Кубка Дэвиса — при полных трибунах олимпийского стадиона. Для меня это было настоящим благословением. Ради таких моментов мы и играем в теннис, особенно представляя небольшие страны вроде Греции. Нам важно внимание к нашему виду спорта — оно помогает признанию и развитию. Крупных теннисных событий в Афинах и в Греции в целом не так много.
Пауза вне корта многому учит. Она позволяет понять, какие еще пути существуют помимо тенниса. В тот момент я не воспринимал отсутствие соревнований как конец — я был сосредоточен на возвращении. Тренировки оставались частью моей повседневной жизни.
Главный вывод последних месяцев — здоровье. Когда ты здоров, соревнования приносят радость, как и сама жизнь. Но если есть проблемы со здоровьем, это серьезно сказывается и на психологическом состоянии.
К счастью, в моей жизни есть и другие направления, проекты и интересы, которые помогли заполнить это пространство и сохранить баланс, — сказал Циципас на пресс-конференции.
