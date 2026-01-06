Руне о том, сможет ли Джокович выиграть 25-й «Шлем»: «Когда речь идет о Новаке, нет ничего невозможного»

"То, что делает Новак, впечатляет. На каждом турнире он как минимум доходит до полуфинала, а люди все равно обсуждают, когда он остановится. С Новаком никогда не знаешь. То, что он делает, уже кажется невозможным.
Если бы вы спросили меня о любом другом игроке его возраста, я бы сказал, что это невозможно. Но когда речь идет о Новаке, нет ничего невозможного".
Кто будет рушить доминирование Алькараса и Синнера.
Джокович завязал с охраной труда — ушел из профсоюза теннисистов, который сам создал.
Узнать больше по теме
Биография Новака Джоковича: карьера и личная жизнь теннисиста
В большом теннисе нет имени ярче и круче, чем Новак Джокович. Сербский спортсмен на равных боролся с Роджером Федеррером и Рафаэлем Надалем и со временем «съел» обоих. Спортсмен пережил и следующее поколение. Даже сегодня он то и дело добирается до поздних стадий крупных турниров. Биография спортсмена — история о невероятном таланте и спортивном долголетии.Читать дальше