Рублев впервые с июля 2025 года вышел в полуфинал турнира ATP

В ¼ финала 28-летний Рублев, третий сеяный, победил португальца Нуну Боржеша, 45-ю ракетку мира, со счетом 6:3, 6:4.
Следующим соперником Рублева станет итальянец Лоренцо Музетти (7-й номер рейтинга ATP).
Для Рублева это будет 46-й полуфинал турнира ATP в карьере, до этой стадии он добрался впервые с июля 2025 года (в мексиканском Лос-Кабосе).
Рублев занимает 16-е место в мировом рейтинге, на его счету 17 титулов ATP.
Турнир категории ATP 250 в Гонконге с призовым фондом $700 тыс. завершится 11 января.
