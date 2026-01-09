Ричмонд
Рублев впервые с июля 2025 года вышел в полуфинал турнира ATP

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира ATP в Гонконге.

Источник: Getty Images

В ¼ финала 28-летний Рублев, третий сеяный, победил португальца Нуну Боржеша, 45-ю ракетку мира, со счетом 6:3, 6:4.

Следующим соперником Рублева станет итальянец Лоренцо Музетти (7-й номер рейтинга ATP).

Для Рублева это будет 46-й полуфинал турнира ATP в карьере, до этой стадии он добрался впервые с июля 2025 года (в мексиканском Лос-Кабосе).

Рублев занимает 16-е место в мировом рейтинге, на его счету 17 титулов ATP.

Турнир категории ATP 250 в Гонконге с призовым фондом $700 тыс. завершится 11 января.

