Хаддад Майя пропустила старт сезона из-за процедуры заморозки яйцеклеток. WTA предоставит ей защищенный рейтинг

Согласно регламенту, на специальную защиту рейтинга могут рассчитывать игроки, занимающие места с первого по 750-е в одиночном или парном разряде. Для этого необходимо пропустить не менее десяти недель подряд из-за прохождения процедуры, связанной с сохранением фертильности.