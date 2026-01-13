Айява повторила образ Шараповой с Australian Open-2010 в матче квалификации. В прошлом году она также играла в винтажных платьях

Австралийка, в прошлом году игравшая в Мельбурне в винтажных платьях топ-теннисисток, продолжила традицию. Она вышла на корт в платье Марии Шараповой, в котором та выступала на Australian Open-2010.
Она играет в старых платьях Шараповой и Иванович — хочет выделиться и попасть в основную сетку Australian Open.
Шарапова — самая важная теннисистка четверти века. И вот почему.
